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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÇAĞDAŞ ÖZ

Çağdaş Öz

Memleket Partisi
Çağdaş Öz
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı