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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UMUT HAMİT BİRBEN

Umut Hamit Birben

Memleket Partisi
Umut Hamit Birben
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı