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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZHAN ÇAKMAK

Oğuzhan Çakmak

Memleket Partisi
Oğuzhan Çakmak
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Amasya
Kaynak: Anadolu Ajansı