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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TOLGA PİRİNÇCİ

Tolga Pirinçci

İyi Parti
Tolga Pirinçci
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Uşak
  • MESLEĞİ : ESNAF
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Uşak 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı