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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE GÖL MIHCI

Ayşe Göl Mıhcı

İyi Parti
Ayşe Göl Mıhcı
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Nevşehir
  • MESLEĞİ : MUHASEBECİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Nevşehir 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı