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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERDAL KURTOĞLU

Serdal Kurtoğlu

İyi Parti
Serdal Kurtoğlu
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Serdal Kurtoğlu İYİ PARTİ Kahramanmaraş 8. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı