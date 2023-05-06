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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARİF TEVETOĞLU

Arif Tevetoğlu

İyi Parti
Arif Tevetoğlu
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : EKONOMİST
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

1965 Rize doğumlu Arif Tevetoğlu 1991 yılında İktisat Fakültesinden mezun oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı