ÖZGEÇMİŞİ

1966 Iğdır doğumlu olan Kerem Karabulut 1987 yılında kazandığı Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini “Erzurum İlinde Sağlık Sektörünün Ekonomik Analizi” tezi ile 1994 yılında, doktora eğitimini ise “Türkiye’de Sağlık Sektörü: Sağlık Harcamaları Üzerine Bir Uygulama” adlı teziyle 1998 yılında tamamladı. 1999 yılında yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ve 2011 yılında ise Profesör oldu.