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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÇAĞATAY KARAMANOĞLU

Çağatay Karamanoğlu

İyi Parti
Çağatay Karamanoğlu
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Çağatay Karamanoğlu İYİ PARTİ Hatay 9. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı