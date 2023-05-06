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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YASİN ÖZTÜRK

Yasin Öztürk

İyi Parti
Yasin Öztürk
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Denizli
  • MESLEĞİ : MÜHENDİS
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1972
ÖZGEÇMİŞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi Makine Bölümünü bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı