Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ASİL MADENLİ

Asil Madenli

Türkiye İşçi Partisi
Asil Madenli
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı