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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN TEKŞEN

Hakan Tekşen

Türkiye İşçi Partisi
Hakan Tekşen
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı