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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SABİHA GÜNDÜZALP

Sabiha Gündüzalp

Türkiye İşçi Partisi
Sabiha Gündüzalp
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı