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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NACİYE BABALIK

Naciye Babalık

Türkiye İşçi Partisi
Naciye Babalık
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı