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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CANER SOYDAL

Caner Soydal

Türkiye İşçi Partisi
Caner Soydal
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı