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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN

Mehmet Şükri Kahraman

Hak ve Özgürlükler Partisi
Mehmet Şükri Kahraman
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı