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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN ÇETİN

Orhan Çetin

Hak ve Özgürlükler Partisi
Orhan Çetin
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı