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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEVZİ GÜNAYDIN

Fevzi Günaydın

Hak ve Özgürlükler Partisi
Fevzi Günaydın
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı