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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HURİYE KARNAP HARTAMACI

Huriye Karnap Hartamacı

Güç Birliği Partisi
Huriye Karnap Hartamacı
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı