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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VOLKAN MEHMET ARSLAN

Volkan Mehmet Arslan

Güç Birliği Partisi
Volkan Mehmet Arslan
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı