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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GEYLANİ YILDIRIM

Geylani Yıldırım

Güç Birliği Partisi
Geylani Yıldırım
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı