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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHİTTİN ÇEKDEMİR

Muhittin Çekdemir

Güç Birliği Partisi
Muhittin Çekdemir
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Artvin
Kaynak: Anadolu Ajansı