Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN YILDIZ

Süleyman Yıldız

Genç Parti
Süleyman Yıldız
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı