Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET DEMİR

Mehmet Demir

Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Demir
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Muğla
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı