Yusuf Baştuğ

ÖZGEÇMİŞİ

01.07.1991 Tarihinde Karaman'da doğdu. İlköğrenimini Karaman İbrahim Bey İlköğretim Okulunda, Lise öğrenimini Karaman Lisesinde tamamladıktan sonra, 2015 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden, 2020 yılında da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakultesi Adalet Bölümünde devam etmektedir. Siyasete ilk lise yıllarında Cumhuriyet Halk Partisinde başladı.