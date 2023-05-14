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ANASAYFA CUMHURİYET HALK PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    AMASYA / GÖYNÜCEK
    %0 Detay
  • 2
    AMASYA / HAMAMÖZÜ
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  • 3
    AMASYA / GÜMÜŞHACIKÖY
    %0 Detay
  • 4
    AMASYA / TAŞOVA
    %0 Detay
  • 5
    AMASYA / MERZİFON
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  • 6
    AMASYA / MERKEZ
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  • 7
    AMASYA / SULUOVA
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı