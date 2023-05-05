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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EZGİ PEKŞEN

Ezgi Pekşen

Cumhuriyet Halk Partisi
Ezgi Pekşen
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1982
ÖZGEÇMİŞİ

Ezgi Pekşen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Kaynak: Anadolu Ajansı