Nurhayat Altaca Kayışoğlu

ÖZGEÇMİŞİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Üniversite yıllarında aktif olarak siyasi hayatın parçası oldu. 2001 yılında Bursa Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlığa başladı. 2005 yılında SHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi. 2006 yılında Bursa Barosu'nun en genç üyesi olarak yönetime girdi. Baro bünyesindeki "İnsan Hakları Komisyonu", "Mesleki Müdahale Komisyonu", "Spor Hukuku Komisyonu", "Spor Komisyonu", "CMK Komisyonu" gibi birçok komisyonun sorumluluğunu üstlendi. 2008 yılı içerisinde Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında, "Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri" projesinde eğitimci olarak görev alıp, Türkiye'nin değişik illerinde ondan fazla eğitim verdi. Gazeteci Yazar Yusuf Kayışoğlu ile evli ve bir çocuk annesidir.