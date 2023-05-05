Mehmet Burak Cop

ÖZGEÇMİŞİ

1980'de doğdu. orta öğrenimini Galatasaray Lisesinde, lisansını Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisansını da Kent Üniversitesi (İngiltere) ve doktorasını Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) tamamladı. Siyaset bilimcidir. 2011'de yurda döndükten sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Boğaziçi ve Galatasaray üniversitelerinde de ders verdi. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir.