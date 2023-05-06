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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞERAFETTİN KILIÇ

Şerafettin Kılıç

Cumhuriyet Halk Partisi
Şerafettin Kılıç
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : SERBEST
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

1959 yılında Aydın'ın Çine İlçesi, Suğukoluk Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu köyünde okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı