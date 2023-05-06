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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇANAKKALE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 407,273 | Katılım Oranı: %91.11
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %43.79158,944 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.93152,222 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.943,208 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.676,045 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.431,573 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.281,011 oy
%100
Seçmen Sayısı: 387,280 | Katılım Oranı: %83.86
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %55.37176,707 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.9133,708 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.738,718 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 159,024 oy 0
Millet İttifakı
%0 189,568 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.93 133,986 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%34.31 124,504 oy 0
İyi Parti
%17.16 62,261 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.9 25,038 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.33 12,069 oy 0
Saadet Partisi
%0.77 2,803 oy 0
Vatan Partisi
%0.33 1,215 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.19 699 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.07 263 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı