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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YILMAZ AKKUŞ

Yılmaz Akkuş

Büyük Birlik Partisi
Yılmaz Akkuş
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı