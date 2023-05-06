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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BOLU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BOLU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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BOLU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 223,121 | Katılım Oranı: %89.51
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.89128,314 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %23.3145,393 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.5316,616 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.222,367 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.811,585 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.24459 oy
%100
Seçmen Sayısı: 208,394 | Katılım Oranı: %83.09
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.13112,055 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.2654,659 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.612,721 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 131,607 oy 0
Millet İttifakı
%0 59,892 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%52.14 101,969 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%20.39 39,879 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.15 29,638 oy 0
İyi Parti
%8.69 16,990 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.61 3,140 oy 0
Saadet Partisi
%1.55 3,023 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 562 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.19 374 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı