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ANASAYFA ATA İTTİFAKI TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ - ATA İTTİFAKI

ZAFER PARTİSİ
%0 0
ADALET PARTİSİ
%0 0
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı