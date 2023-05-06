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ANASAYFA ATA İTTİFAKI KİLİS

KİLİS - ATA İTTİFAKI

ZAFER PARTİSİ
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ADALET PARTİSİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ELBEYLİ
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MERKEZ
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MUSABEYLİ
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POLATELİ
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Kaynak: Anadolu Ajansı