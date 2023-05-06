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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ARDAHAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇILDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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DAMAL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLE
Açılan Sandık Oranı %0
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HANAK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POSOF
Açılan Sandık Oranı %0
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇILDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAMAL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HANAK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POSOF
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 69,575 | Katılım Oranı: %84.64
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.5724,056 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %36.7920,790 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %15.638,834 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.072,298 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.67376 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.27150 oy
%100
Seçmen Sayısı: 70,694 | Katılım Oranı: %73.09
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.6920,567 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %36.2318,313 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %23.0911,671 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 24,612 oy 0
Millet İttifakı
%0 18,299 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.69 20,796 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%26.12 14,804 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%23.57 13,358 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.73 3,816 oy 0
İyi Parti
%5.16 2,923 oy 0
Saadet Partisi
%1.01 572 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.36 203 oy 0
Vatan Partisi
%0.36 202 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı