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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENGİZ ÖZCAN

Cengiz Özcan

Anavatan Partisi
Cengiz Özcan
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı