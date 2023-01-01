Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE GÜRCAN

Ayşe Gürcan

Anavatan Partisi
Ayşe Gürcan
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı