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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESAT TEKİN

Esat Tekin

Anavatan Partisi
Esat Tekin
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Kütahya
Kaynak: Anadolu Ajansı