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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HARUN ÇAKI

Harun Çakı

Anavatan Partisi
Harun Çakı
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı