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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞURCAN KURU

Uğurcan Kuru

Anavatan Partisi
Uğurcan Kuru
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı