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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEVİLAY USTA

Sevilay Usta

Anavatan Partisi
Sevilay Usta
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı