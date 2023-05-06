ÖZGEÇMİŞİ

Tokat - 1962, Mehmet, Zeyfişan. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. TODAİE'de yüksek lisansını yaptı. İstanbul Belediyesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 26. Dönemde Tokat Milletvekili seçildi. Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Beyazıt, evli ve 3 çocuk babasıdır.