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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ

Havva Sibel Söylemez

Adalet ve Kalkınma Partisi
Havva Sibel Söylemez
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1978
Kaynak: Anadolu Ajansı