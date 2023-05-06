ÖZGEÇMİŞİ

Manisa - 1974, Kahraman, Hatice Gülşen. İş Adamı ve Yatırımcı; İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne girdi ve hâlen eğitimine devam etmektedir. Uzun yıllar boyunca aile şirketini yönetti. 2 dönem Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Ankara Delegeliği, Manisa Otobüsçüler ve İşletmecileri Derneği Başkanlığı gibi STK'larda çeşitli görevlerde bulundu. 2007 yılından itibaren Manisa'da siyaset ile uğraşmaya başladı. Akkal, evli ve 1 çocuk babasıdır.