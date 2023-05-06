Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET PALABIYIK

Ahmet Palabıyık

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Palabıyık
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Manisa
  • MESLEĞİ : MADEN MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1983
Kaynak: Anadolu Ajansı