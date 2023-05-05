ÖZGEÇMİŞİ

1959 Erzurum'da doğdu. 1974 yılında TUBİTAK-Türkiye Kimya yarışmasında Doğu Anadolu bölgesini temsilen Türkiye üçüncülük ödülünü kazanan Sadettin Hülagü 1975 Erzurum Lisesi'nden mezun oldu. 1975 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Fakülteden Pekiyi derecesiyle mezun oldu. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı alan Sadettin Hülagü, 1984-1988'da GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. Ardından GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu. Doçent Doktor ünvanını 1995'te aldıktan sonra Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu.