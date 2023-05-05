ÖZGEÇMİŞİ

27 Eylül 1965'te Malatya'da doğdu. Trabzonlu eğitimci annenin ve Kastamonulu din bilgisi öğretmeni babanın kızı olup aslen Karadenizlidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisansını derece ile tamamladı. Tezi konusu; "AK Parti Yönetiminde Kadın Siyasetçiler" dir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Yüksel lisans öğrencisidir. (Tez konusu; "PKK'nın Terör Amaçlı Kullandığı Çocuklar" olup yazım aşmasındadır.) İyi derecede İngilizce bilen Katırcıoğlu, Evli ve iki çocuk annesidir.