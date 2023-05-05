ÖZGEÇMİŞİ

1993 yılında İzmir/Konak’ta doğdu. Aslen Şanlıurfa Sivereklidir. Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Dijital dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren kendisine ait firmada yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. 2010-2011 yılları arasında İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile birlikte siyasette görev almaya başlayan İnan, 2011-2015 yılları süresince İzmir İl Gençlik Kolları Üniversiteler ve akabinde Seçim İşleri’nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2015-2018 yılları arasında Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği görevinde bulunan İnan; aynı zamanda TBMM’de Milletvekili Danışmanı olarak görev üstlendi. 2018 yılında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçilen Eyyüp Kadir İnan, 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilen İnan, Evli ve bir çocuk babasıdır.