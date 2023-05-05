ÖZGEÇMİŞİ

5 Eylül 1978 yılında Ankara'da doğdu.Baba adı Süleyman, Anne adı Aysun'dur. Başkent Üniversitesi mezunu olan Bölünmez Çankırı, iş hayatına 1999 yılında başlamış olup, 2015 yılına kadar kendi şirketlerinde, akaryakıt ve lojistik sektörlerinde yönetici olarak çalışmalarına devam etti. Bölünmez Çankırı, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili olarak seçildi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. TBMM İdari Amirlik görevine getirilen Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek kadın İdari Amiri ünvanına sahip oldu. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ise 1. Bölge 3. Sıradan 27. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili olarak seçilerek Doğu-Batı sentezini birleştirme hedefiyle İzmir'de çalışmalarına devam etmektedir. TBMM Türkiye-İsviçre Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Üyesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Üyesi olan Bölünmez Çankırı, katıldığı uluslararası organizasyonlarda ülkesini ve partisini birçok kez temsil etti. Tarım, Ata Tohum, kadın istihdamı ve dezavantajlı ev sahibi (yerel) topluluk ve geçici koruma altındaki Suriyelilere istihdam olanağı sağlayarak toplumsal hayata uyumlarının desteklenmesi noktasında duyarlılığı ve çalışmalarıyla bilinen Bölünmez Çankırı, Sabun Atölyeleri, ``Topraktan Tabağa'' ve ``Mutfakta Umut Var'' projelerini sürdürmektedir. Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla işbirliği içerisinde; Ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması konusunda, yaklaşan kuraklığa ve iklim değişikliğine karşı iyi tarım uygulamalarını yerel çiftçilere öğretilmesi hususunda, yerel tohumları bularak, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılmasında, geçici koruma altındaki Suriyelilere ve yerel dezavantajlı gruplara gastronomi eğitimi ile iş imkânı sunma hedefleri çerçevesinde ciddi çalışmalar gerçekleştirmektedir. MAREV (Mardinliler Eğitim Vakfı) in ailece kurucu üyelerinden olup aktif olarak destek vermektedir. İyi derecede İngilizce bilen Bölünmez Çankırı, evli ve iki çocuk annesidir.